السبسي يبحث الازمة الليبية مع المبعوث الاممي

السبسي يبحث مع مسؤولين بالأمم المتحدة الأوضاع في ليبيا وتونس

بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة، الأوضاع في ليبيا وتونس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السبسي، مع "فيلتمان" و"سلامة"، في قصر الرئاسة بمدينة قرطاج، بحضور وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت عليه الأناضول.

وشدد الرئيس السبسي، خلال اللقاء، على مواقف تونس الداعمة للشعب الليبي وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار للبلاد وتشجيع الحوار بين مختلف مكوناتها لإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة.

كما جدّد التزام تونس بمواصلة دعم الحلّ السياسي في ليبيا ومساندة الجهود الأممية.

ونوه السبسي، بالدور المركزي للأمم المتحدة في تحقيق تقدم بعملية التسوية في ليبيا إضافة للدور المهم لدول الجوار الليبي وخاصة تونس والجزائر ومصر.

من جانبه، أثنى فيلتمان على دعم تونس القوي للبعثة الأممية إلى ليبيا وتوفير الظروف المناسبة لها للاضطلاع بمهامها بما مكّنها من تحقيق تقدّم في تنفيذ خطتها لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، وتهيئة الشروط لإجراء الانتخابات في البلاد.

وأكد المسؤول الأممي، بحسب البيان ذاته، على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب تونس ومساندتها في بناء ديمقراطيتها ومجابهة مختلف الصعوبات التي تعترضها.

يشار إلى أن فيلتمان وسلامة، أجريا، أمس الخميس، بمدينة البيضاء الليبية (شرق)، مباحثات مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، حول العملية السياسية، وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011) تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة.

وتتصارع على السلطة حكومتان، هما: حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في البيضاء (شرق).