السعودية: إنقاذ سائحين أوكرانيين علقا في مياه واد ب"جازان"

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مخاطرة فريق بحث سعودي بحياته لإنقاذ سائحين أوكرانيين، كانا قد علقا في وادي لجب بجازان بعدما اجتذبهما جمال الوادي والسباحة فيه.

فقد نشر المقطع مؤسس فريق "فزعة للبحث والإنقاذ فيصل الريثي، وشاركته حسابات أخرى على تويتر، إذ علق قائلاً "عندما تكون الإنسانية أن تضحي بنفسك من أجل الآخرين"، مشيداً بالأشخاص الذين خاطروا بأنفسهم من أجل إنقاذ السائحين.

🇸🇦عندما تكون الإنسانية

أن تضحي بنفسك من أجل الاخرين

أولاك هم فجإني بمثلهم

هولاء هم شباب الوطن شباب التضحيه

ينقذون شخصين( من أكرانيا )علقو في وادي لجب

شكرا بلا حدود لهم جميعًا pic.twitter.com/GR3kMLSE3S — فيصل الريثي sout_alrith (@Sout_alrith) June 13, 2022

وأوضح في تصريحات صحافية أن الواقعة بدأت عندما تلقى الفريق بلاغاً عن شخصين عالقين في الوادي، مشيراً إلى أنهم تحركوا فوراً وبدأوا رحلة البحث من الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء.

كما أشار إلى مدى خطورة الوادي الذي يبلغ عمقه 12 متراً، مؤكداً أنه رغم ذلك خاطر الفريق بحياته لإنقاذ الشخصين.

إلى ذلك، علق رواد مواقع التواصل على الواقعة، مشيدين بشجاعة فريق الإنقاذ، فيما روى آخرون قصصاً مشابهة حدثت معهم أو مع آخرين.

يذكر أن وادي لجب هو صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل القهر التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

ويمكن للزائر أن يستقل سيارته داخل الوادي مسافة 2 كيلو متر تقريباً من المدخل وسط الوادي ليضيق بعدها ممر الوادي، لتصبح مواصلة السير على الأقدام متعة متاحة للزائرين وسط رذاذ المياه المتطاير من الشلالات والبحيرات المتناثرة بامتداد الوادي وأشعة الشمس الذهبية التي لا تزور الوادي غير سويعات قليلة عندما تصل منتصف السماء وتتعامد أشعتها على الأرض.

ويزيد المكان متعة وجمال حدائق الوادي المعلقة الواقعة على جانبي الوادي بكثافة من أشجار النخيل على ارتفاعات قد تصل إلى أكثر من 30 متراً تقريباً وسط أشجار معمّرة تشبثت بالحياة تمتدّ جذورها من منتصف حافتي الوادي تقريبا لتصل إلى مجرى المياه في الأسفل.