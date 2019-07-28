السعودية تؤجل محاكمة سلمان العودة حتى نهاية العام

قال عبد الله نجل سلمان العودة المقيم في الولايات المتحدة "بعد الانتظار خمس ساعات، أجلوا حتى ديسمبر".

قال ابن الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة إن محكمة سعودية أجلت الأحد إلى ديسمبر كانون الأول محاكمة والده الذي قد يواجه عقوبة الإعدام في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وطالب النائب العام بتطبيق أقصى عقوبة على العودة في جلسة سرية عقدت في شهر مايو أيار في تهم من بينها "نشر الفتنة والتحريض على الحاكم".

والعودة داعية عمره 62 عاما ويتابعه جمهور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة لرويترز عن جلسة يوم الأحد "بعد الانتظار خمس ساعات، أجلوا حتى ديسمبر".

والعودة واحد من بين عشرات من رجال الدين والنشطاء والمفكرين الذين تم اعتقالهم منذ تولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منصبه في عام 2017، حتى عندما نفذت المملكة بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة المحاكمة ووصفتها بأنها "صورية" ودعت السلطات السعودية إلى إطلاق سراح العودة وإسقاط كل الاتهامات الموجهة ضده.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان إن العودة "مر بمحنة مروعة بما في ذلك الاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة والحبس الانفرادي لأشهر وغيره من سوء المعاملة، وكلها انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة".

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي على طلب التعقيب.