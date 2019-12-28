السعودية تبرم اتفاقا لتوطين صيانة نظام باتريوت

تعد السعودية ضمن أكثر خمس دول إنفاقا في الدفاع على مستوى العالم.

أبرمت السعودية السبت، اتفاقا مع ريثيون العربية السعودية، الوحدة المحلية التابعة لشركة ريثيون الأمريكية لصناعة الأسلحة، لتوطين صيانة نظام باتريوت المضاد للصواريخ في إطار جهود لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية السعودي واقتصاد المملكة الأوسع نطاقا.

ويسعى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط وتريد الرياض إنتاج أو تجميع نصف احتياجاتها الدفاعية محليا بهدف خلق 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

والسعودية ضمن أكثر خمس دول إنفاقا في الدفاع على مستوى العالم. وهي واحدة من عدة حلفاء للولايات المتحدة يستخدمون نظام باتريوت المضاد لصواريخ سطح-جو ويتصدى للصواريخ الباليستية وغيرها من التهديدات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محليا والترويج له".

لكنه لم يذكر عدد الوظائف التي يشملها المشروع أو قيمة الاتفاقية أو موقع أي عمل جرى نقله أو توطينه.

وذكر الموقع الإلكتروني لريثيون العربية السعودية أن الشركة تدعم رؤية 2030 الاقتصادية للمملكة عبر خلق فرص عمل لأصحاب المهارات من السعوديين في قطاعات الدفاع والطيران والأمن الإلكتروني عبر شراكات مع القطاع الخاص السعودي والجامعات المحلية.

