السعودية تحبط تهريب 18 ألف قرص محظور

توجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الجالية اليهودية، حيث ربط بين العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا ومكافحة النازية والتطرف القومي، بالإضافة إلى مكافحة ...
أحبطت الشرطة في محافظة جازان السعودية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقامت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الحرث بمنطقة جازان بضبط تهريب 87 كيلوغراما من نبات القات المخدر، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية في المملكة السعودية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.
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