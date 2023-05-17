السعودية تحبط تهريب 18 ألف قرص محظور

أحبطت الشرطة في محافظة جازان السعودية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقامت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي في قطاع الحرث بمنطقة جازان بضبط تهريب 87 كيلوغراما من نبات القات المخدر، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية في المملكة السعودية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.

