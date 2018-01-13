السعودية تستثني رعايا الدول العربية من تأشيرتها السياحية

العاصمة السعودية الرياض

تقرر منح التاشيرة السياحية التي أقرّتها المملكة العربية السعودية، والبدء بتنفيذها إلكترونيا خلال أسابيع قليلة قادمة، علما انها تشمل رعايا معظم دول العالم باستثناء العربية والافريقية.

وبحسب ما اورده موقع "سبق" السعودي، فان التاأشيرة ستمنح لمواطني منطقة الشينغن المجموعة الأوربية (٢٥ دولة) ومواطني القارتين الأمريكتين، اليابان، الصين الشعبية، الصين الوطنية، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، أستراليا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا.

ويتم منح التاشيرة عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة التي بدورها تقدّم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات .

ويشترط لمنح التأشيرة السياحية السعودية ان:

- يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.

- يتم قدوم السائحين ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

- ألا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاماً، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم.

- ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة، المدينة المنورة).

- أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه الموجودين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

- يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي، كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة".