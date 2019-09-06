السعودية تشن هجوما على السياسة الاسرائيلية

وصفت العربية السعودية قيام اسرائيل بهدم المنازل في القدس المحتلة بانه عدوان خطير يستهدف الوجود العربي في المدينة

جاء ذاك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للرياض لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة في نيويورك.

واشار المعلمي إلى "سعي السعودية تقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية".

كما أكد "إدانة مجلس الوزراء السعودي واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".

وأوضح الدبلوماسي السعودي أن "تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلا عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد على إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية".

وأفاد السفير عبد الله المعلمي بأن "المملكة تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد المجتمع الدولي على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

واقدمت القوات الإسرائيلية على هدم منازل فلسطينيين جنوب القدس المحتلة بحجة الخطر على امن دولة الاحتلال

وتولت عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية تطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة هدم بناء من طابقين قيد الإنشاء

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم المباني، مبررة ذلك بوجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية المحتلة.

ومنع الصحافيون من الاقتراب من الموقع وتم إجلاء السكان منه. وهتف رجل وهو يشاهد هدم منزله "أريد أن أموت هنا".