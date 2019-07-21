السعودية تفرج عن ناقلة نفط ايرانية

أعلنت طهران، الأحد، أن السعودية أفرجت، السبت، عن ناقلة نفط إيرانية كانت أجبرت على الرسو في ميناء جدة السعودي في أواخر نيسان/أبريل بعد مشكلة فنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير النقل محمد إسلامي قوله إن الناقلة “هابينس وان” أفرج عنها “نتيجة مفاوضات، وتتجه الآن نحو مياه الخليج الفارسي”.

وأضاف: “تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، وتحركت الناقلة باتجاه الخليج الفارسي بإذن من ميناء جدة، يسحبها زورقان إيرانيان”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، أجبرت السفينة على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها بـ”عطل في المحرك” خلال إبحارها في البحر الأحمر.

وأكدت الوكالة أنه “بالتنسيق مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى أقرب مرفأ، في جدة، من أجل إصلاحات ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة”.

والعلاقة بين السعودية وإيران، البلدين المجاورين اللذين يفصل بينهما الخليج، متوترة، كما أن علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.