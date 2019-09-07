السعودية: قتيل بانفجار في "خميس مشيط" والحوثيون يستهدفون المنطقة بطائرة مسيرة

قال إعلام سعودي إن شخصا قتل وأصيب اثنان مساء السبت، إثر انفجار نتج عن مواد متفجرة بمنزله في محافظة خميس مشيط، جنوبي المملكة.

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، أن "مواطنًا (لم تحدد جنسيته) قُتل وأصيبت زوجته وابنه في انفجار فناء منزل بأحد مراكز محافظة خميس مشيط (جنوبي السعودية)".

ونقلت عن الشرطة أن "الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن انفجار في فناء منزل شعبي مكون من طابق واحد، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه إصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى".

واتضح، وفق المصدر ذاته أن "الانفجار وقع في موقع يحوي مخلفات بينها مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات".

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيان بشأن الحادث.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن أن "سلاح الجو المسير (التابع للحوثيين) نفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في مدينة خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k".

وأشارت في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، إلى أن العملية "أصابت أهدافها بدقه عالية".

ومن جانبه، صرح العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (درون) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه السعودية".

وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

