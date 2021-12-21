السعودية مستعدة لاستقبال طائرات الإغاثة بعد إغلاق الحوثيين مطار صنعاء

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الثلاثاء، جاهزية المملكة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين مطار صنعاء، ومن ثم نقل حمولاتها للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية عبر حسابها على تويتر إن ”المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين مطار صنعاء“.

واضاف البيان أن ”الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من ١٩ ديسمبر (شهر كانون الأول)“.

وأشار إلى أن ”المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وجارٍ التنسيق مع الحكومة اليمنية“، مؤكدًا استعداده ”لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة“.

وكان التحالف أعلن الإثنين، أنه وجه ”ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف مشروعة في مطار صنعاء الدولي، مشيرا الى أنه أسقط ”الحماية لمواقع محددة في مطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي“.

وقبل ذلك، كان التحالف قد طلب من المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء بشكل فوري.

وأعلن أنه دمر فجر الإثنين طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في جازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الطائرة المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

#عاجل #التحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من ١٩ ديسمبر.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 21, 2021

وشن التحالف عملية استهدف خلالها مواقع عسكرية في صنعاء بعد رصده تهديدًا وشيكًا من مطار صنعاء الدولي الذي تستخدمه ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران لأغراض عسكرية عدائية.

وأوضح التحالف أنه رصد انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مضيفا أن ”استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيًا“، مؤكدًا أنه مازال يمارس ضبط النفس، وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار.

وأضاف التحالف أنه استجابة للتهديد بتوجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف العربي، في بيان له، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وذكر أن العملية في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة، مشيرا إلى أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات في مديرية بني الحارث.