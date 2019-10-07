السلطات الأفغانية تفرج عن عناصر من طالبان بينهم قادة

قال مسؤولون في حركة طالبان إنه تم الإفراج عن عدد من عناصر الحركة المحتجزين في السجون التي تديرها الحكومة الأفغانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، الإثنين، عن مسؤولين بالحركة، دون الكشف عن هويتهم أن من بين المفرج عنهم قيادات كانت الحركة قد عينتهم كحكام ظل للولايات الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي أول خطوة من نوعها منذ الإعلان عن انهيار محادثات السلام بين الحركة والولايات المتحدة الشهر الماضي.

ولم يكشف المسؤولون عن كيفية وأسباب الإفراج عن هؤلاء الأشخاص أو عدد المفرج عنهم، كما لم تعلق الحكومة رسميا حتى الساعة 06:00 ت.غ.

والسبت، التقى ممثلون من “طالبان” بالمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لأول مرة منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب، إلغاء محادثات السلام مع الحركة.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن ترامب وقف المفاوضات مع “طالبان”، التي أحرزت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد هجوم في أفغانستان أوقع ضحايا أمريكيين.

وتسيطر حركة “طالبان”، التي كثفت من هجماتها بعد توقف المحادثات، على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها. (الأناضول)