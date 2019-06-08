السلطات السعودية تكافح حرائق ضخفة في الجوف

منشور 08 حزيران / يونيو 2019 - 04:16
تلميحات بان الحرائق مفتعلة وتشتعل للعام الثالث على التوالي
تلميحات بان الحرائق مفتعلة وتشتعل للعام الثالث على التوالي

التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من مزروعات النخيل في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية قبل ان يسيطر عليه الدفاع المدني في المنطقة

وقال المتحدث باسم مدني منطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي الحريق وصل على مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه "تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين"، متمنيا السلامة للجميع.

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن