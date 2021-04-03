السنغال تصبح الدولة 22 التي تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

وزيرا خارجية المغرب والسنغال سيفتتحان القنصلية في مدينة الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي.

قال مصدران رسميان إن السنغال ستفتتح قنصلية في الصحراء الغربية يوم الاثنين لتنضم إلى دول أفريقية وعربية أخرى في دعم مطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها.

وأضاف المصدران أن وزيري خارجية المغرب والسنغال سيفتتحان القنصلية في مدينة الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي، مما يجعل السنغال الدولة الثانية والعشرين التي تنشئ بعثة دبلوماسية في الإقليم.

تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

ويسعى المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية". ونددت حركة البوليساريو والجزائر بفتح قنصليات في الإقليم.

وقالت جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر تشرين الثاني إنها انسحبت من وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.

وقالت الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو الحكم الذاتي. ودعت جبهة البوليساريو والجزائر إلى استفتاء على الاستقلال كأحد الخيارات.

وفي ديسمبر كانون الأول، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة. ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.