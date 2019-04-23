السودانيون يستعينون بالفن للتعبير عن ثورتهم

منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 11:55 كلمات دالة: مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مئات المحتجين يصلون للخرطوم للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإٍسرائيلي شمالي الضفة كوشنر: تحقيق مولر أضر الولايات المتحدة أكثر مما فعلته روسيا واشنطن تؤيد حكما مدنيا في السودان مع مهلة 3 اشهر جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلي لهدمه "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي دخلت لإجراء عملية تجميل لثدييها.. فكانت الفاجعة بعد إفاقتها من التخدير حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 نيسان/أبريل 2019 العراق تحظر اللعبة الشهيرة "ببجي" لأنها "تحرض على العنف"