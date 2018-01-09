السودان يشكو للأمم المتحدة من سيطرة مصر على أراض حدودية

رفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث

قالت وزارة الخارجية إن السودان جدد شكواه للأمم المتحدة التي يطلب فيها أن تسلمه مصر السيطرة على "مثلث حلايب" وهي أراض حدودية.

وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب نزاعات على مثلث حلايب الحدودي واستخدام مياه نهر النيل الذي يمر بأراضي البلدين.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958. وتقول القاهرة إنها أراض مصرية.

ولم تذكر وزارة الخارجية الإجراء الذي تريد من الأمم المتحدة اتخاذه.

ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور يوم الخميس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير تضمن إشارة إلى النزاع الحدودي.