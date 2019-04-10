السيسي: ترمب ملم بالكثير من التفاصيل

اختتم الرئيس المصري زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على زيارته التي قام بها إلى الولايات المتحدة، لمدة يومين التقى فيها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على مدار يومين كانت زيارتي للولايات المتحدة مثمرة على كافة المستويات، سعدت بلقاء الرئيس ترامب، وبحسن الاستقبال".

وأضاف الرئيس السيسي: "تحدثنا سويا عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وقال الرئيس المصري: "استشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها .. واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

واختتم الرئيس المصري زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن التقى الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، ووزير خارجيته في اليوم الأول بمقر إقامة الرئيس المصري في "بلير هاوس".