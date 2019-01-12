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الشرطة تتصدى للسترات الصفراء في باريس بالغاز ومدافع المياه

الشرطة تتصدى للسترات الصفراء في باريس بالغاز ومدافع المياه
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