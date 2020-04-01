الصحة الفلسطينية.. وفاة و 17 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اثنتان منها في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تفشي الفيروس، أن ستا من الإصابات الجديدة سجلت في محافظة رام الله والبيرة وتسعا أخرى في محافظة القدس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأراضي الفلسطينية 134 شخصا، 12 منهم في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بأن هؤلاء المصابين الـ15 هم عمال في مصنع دجاج بمستوطنة عطروت في القدس.

أما بخصوص حالة الوفاة الجديدة التي تعد الثانية بسبب الفيروس في الأراضي الفلسطينية، فأوضحت الوزارة أن الضحية امرأة في الستينيات من عمرها من بلدة بدو شمال غربي محافظة القدس.

ولفتت الوزارة إلى أن 18 مريضا تعافوا بالكامل من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة إجراء 7553 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن المصابين الجديدين من المحجوزين العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، مضيفة أن حالتهما مستقرة.