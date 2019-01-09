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الصفدي يدعو لمحادثات أردنية روسية أمريكية حول التنف والركبان

الصفدي يدعو لمحادثات أردنية روسية أمريكية حول التنف والركبان
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