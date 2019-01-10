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الصين تدعو كوريا الشمالية وأمريكا للمضي قدما بالمحادثات

الصين تدعو كوريا الشمالية وأمريكا للمضي قدما بالمحادثات
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