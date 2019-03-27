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العاهل الأردني: لا تنازل عن القدس.. وتوجيهات باجراءات ضد المشككين

العاهل الأردني: لا تنازل عن القدس.. وتوجيهات باجراءات ضد المشككين
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