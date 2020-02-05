العثور على سفير سعودي ميتا في سريره

قالت مصادر دبلوماسية سعودية ان السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي عثر عليه ميتا في سريره.

وافادت وزارة الخارجية السعودية، انه سيتم نقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد يوم الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء نومه ، فعثر عليه جثة هامدة في سريره.

وزير الخارجية ينعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا #عدنان_بوسطجي pic.twitter.com/jWB9FaTO1u — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 4, 2020

ونعى الكثير من السفراء والسياسيين والنشطاء في وفاة السفير السعودي لدى نيجيريا والذي عثر عليه صباح اليوم ميتاً في غرفته دون ان يتم نشر حول الأسباب إلى هذه اللحظة.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

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هذا وكان آخر ظهور رسمي للسفير السعودي #عدنان_بوسطجي يوم 29 يناير الماضي، عندما التقى زوجة الرئيس النيجيري عائشة بخاري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال المساعدات والأعمال الإنسانية التي تقدمها السعودية، خاصة للاجئين في شمال شرق نيجيريا.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

هو عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي ولد في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 1960، في المملكة العربية السعودية وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

ببالغ الحزن والأسى وردنا نبأ وفاة الاستاذ/ عدنان بن محمود بوسطجي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، ونتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهله وذويه وكافة منتسبي سفارة المملكة لدى أبوجا سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/8312rKqcWD — UAE Embassy in Nigeria (@UAEEmbassyNGR) February 4, 2020

التحق بوسطجي بالعمل في وزارة الخارجية السعودية وهو في العشرين من عمره، من عام 1980 إلى 1991، قبل أن يتم تعيينه في ذلك العام نائبا للسفير بسفارة المملكة لدى طهران من عام 1991 إلى 1998.

وعمل بوسطجي بعدها بإدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى وزارة الخارجية في الفترة 1998 – 2000، ثم تم تعيينه قائماً بأعمال السفارة في كوبنهاغن بالدنمارك من العام 2000 إلى 2003.

وتم تعيينه في العام 2003 مسؤولاً عن الشؤون الاقتصادية والمنظمات الدولية لدى السفارة السعودية في لندن حتى العام 2005.

وفي العام 2016 تم تعيينه نائبا للسفير لدى السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين.

كما شغل السفير الراحل منصب مدير مكتب وزارة الخارجية بمكة المكرمة من عام 2003 إلى 2016.

وعُثر على السفير بوسطجي ميتاً في منزله، أمس الثلاثاء، ونعته وزارة الخارجية ببيان رسمي