العراقيون يواصلون احتجاجاتهم ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:43 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الانخفاض يسيطر على أسعار النفط وسط جو من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي آخر ضحايا التنمر.. طفل سوري ينتحر على باب مقبرة بتركيا البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك بالعملية التركية في شمال سوريا سجينة تضع مولودًا داخل الزنزانة.. وإهمال الحرس يتسبب بوفاته Loading content ...