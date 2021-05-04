العراق.. انفجار يستهدف تجمع شاحنات للتحالف قرب حدود الكويت

انفجرت عبوة ناسفة الثلاثاء، في موقع تجمع شاحنات تنقل مواد لوجستية للتحالف الدولي في محافظة البصرة جنوبي العراق قرب الحدود الكويتية.

وأفاد مصدر أمني، وهو ضابط برتبة رائد في شرطة البصرة لمراسل الأناضول، بأن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة جريشان بمحافظة البصرة قرب الحدود مع الكويت".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "العبوة انفجرت في ساحة يتجمع فيها شاحنات تنقل معدات للتحالف الدولي القادمة من الكويت إلى داخل العراق".

وأشار إلى أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصر الأمر على أضرار مادية بعدد من الشاحنات المتوقفة".

وأضاف أن "السلطات المختصة طوقت مكان الانفجار وبدأت بالتحقيق في الحادث".

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، أو السلطات العراقية حول هذا الحادث حتى الساعة 40: 12 (ت.غ).

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.