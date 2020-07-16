العراق يقرر رفع الحظر الشامل بعد عيد الأضحى

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، اليوم الخميس، رفع الحظر الكلي بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية.

وأفادت قناة الغد الاماراتية بأن السلطات العراقية قررت تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً”.

وأضاف، أن اللجنة قررت أيضا إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية ورفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية”.

كما قررت السلطات العراقية إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.