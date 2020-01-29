العراق: 121 حالة اختطاف منذ اندلاع الاحتجاجات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، عن توثيق 121 حالة اختطاف لمتظاهرين، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر 2019، حسبما أفاد مراسلنا بالعراق.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان صحفي إن "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة والأمان، وتقييدا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وأضاف أن "المفوضية وثقت (49) حالة ومحاولة اغتيال و(72) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات".

وأشار الغراوي إلى أن "المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت (50) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع، ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية، وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

ودعا الحكومة العراقية والقوات الأمنية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه، وتقديمهم للعدالة، وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات، بعيدا عن أي أخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين".