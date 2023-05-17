القاهرة.. امرأة متزوجة تخطف عشيقها الذي هددها بصور فاضحة

هدد شاب عشريني اسمه "عنتر"، أقام علاقة محرمة مع امرأة ثلاثينية متزوجة، بفضحها ونشر صورها، إن لم تستمر في تلك العلاقة، التي نشأت بينهما في البداية عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وتم الكشف عن الفضيحة المدوية في حي إمبابة، بالعاصمة القاهرة، وتفاصيل العلاقة الجنسية المثيرة بين عنتر وعشيقته "مروة"، والتي كانت تجري في عش الزوجية، بعدما وصلت القصة إلى قسم الشرطة.

وفي تفاصيل القضية بشكل كامل، تبين أن هناك عدة لقاءات جرت بين العشيقين، ولكن تغيرت الأمور عندما قررت المرأة إنهاء تلك العلاقة.حيث رفض الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا طلبها، وهددها بفضحها أمام الجميع إذا لم تتراجع عن قرارها. وأكد لها قائلاً: "إذا لم تعودي لي مرة أخرى، فسألتقط صورتك وأنت في حضني، وسأكشفك للجميع".

استشاطت السيدة غضبًا وتساءلت عن كيفية التخلص من الشاب المخادع الذي زعم حبه لها. ومع محاولته الكشف عن علاقتهما، هددها قائلاً: "إما أن تدفعي لي المال أو نلتقي مرة أخرى".

خطة لخطف "عنتر"

وبعد تهديدات "عنتر" لجأت السيدة إلى الاتصال بشقيقيها وأصدقائها، وتوصلوا إلى اتفاق بخطف الشاب من مسكنه في إمبابة ونقله إلى شقة سكنية في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وفي اللحظة التي وصل فيها العشيق إلى مكان الخطف، تم سلبه ملابسه وتجريده منها بواسطة المتهمين الخمسة. كما أُجبر على التوقيع على أربعة إيصالات أمانة، كل إيصال منها يتضمن مبلغ 5 آلاف جنيه.

عنتر بقميص النوم

وبعد إطلاق سراح "عنتر"، هرب على وجه السرعة إلى قسم شرطة إمبابة ليروي ما تعرض له. وأفاد قائلاً: "كنت على علاقة مع ست ونشبت بيننا خلافات، فهددتها بأنني سأكشف عنها لزوجها لتعود إليّ. لكنني فوجئت بأنها أحضرت شقيقتيها وصديقيهما إلى أمام منزلي، واختطفوني بسيارة خاصة إلى منطقة عين شمس. وقاموا بضربي بأسلحة بيضاء لإجباري على خلع ملابسي".

ثم أكمل قائلاً: "اضطروني للتصوير بقميص النوم، وأجبروني على توقيع الإيصالات الأمانة بمبلغ خمسة آلاف جنيه لكل إيصال، ثم قالوا لي: 'الآن اذهب إلى منزلك"

وفور ورود المعلومات، تم تشكيل فريق أمني خاص للتوجه إلى موقع وجود المشتبه بهم، وتمت عملية القبض عليهم دون تأخير. تبيّن لاحقًا أن أحدهم لديه سوابق اتهام في عدة قضايا، وعُثر على السيارة التي استخدمت في عملية الخطف.

وتم إبلاغ النيابة العامة بكافة تفاصيل الواقعة، وصدر أمر بحبس المتهمين الخمسة احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات.

