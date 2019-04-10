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القاهرة تنفي إغلاق "السويس" بوجه السفن المتجهة إلى سوريا

القاهرة تنفي إغلاق "السويس" بوجه السفن المتجهة إلى سوريا
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