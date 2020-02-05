القدوة يدعو لاعادة هيكلة السلطة الفلسطينية

قال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الولايات المتحدة لا تبحث عن السلام في المنطقة، وقد صيغت خطة السلام الأمريكية عبر اليمين الإسرائيلي المتشدد.

وأضاف القدوة، في مقابلة مع فضائية الغد التي تبث برامجها من مصر ولندن أن استعادة الوحدة الداخلية وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية لتحويلها لسلطة خدماتية تعنى بمصالح الشعب الفلسطيني، هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن مع ترحيل كل المهام السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى القدوة، بأنه من الضروري جدا معالجة وضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، إعادة هيكلة هذه الأجهزة بعقيدة أمنية ومهام جديدة، وكذلك تخفيض القدرات والتأكيد على دورها المركزي في حماية الشعب الفلسطيني وتقديمها خدمات للشعب.

وأكمل، هذا كله مهم جدا قبل ما نتكلم عن التحرك الخارجي الذي هو مهم أيضا ، لكن وحده لا يكفي مسألة الشرعية الدولية والقانون الدولي والتحرك في مجلس الأمن وغيرها جيدة لكن يأتي ليكمل أوضاعنا الداخلية.

وأضاف، لأنه من المهم في الاستراتيجية السياسية أن نكون واضحين مع الجانب الإسرائيلي وإعلان قطعي، أن أي خطوة إسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية سوف تشكل إعلان رسمي بانتهاء عملية التسوية التفاوضية.

وبسؤاله حول هل يمكن أن يتم ضم الأراضي في الضفة قبل الانتخابات قال القدوة” ربما ، لكن الأمريكان بدأوا يستشعرون خطورة هذه المسألة، وهناك خلاف على التوقيت، وإذا تم ذلك يجب أن نقول لهم “الأمريكان” بأنكم أنتم من أنهيتم عملية التسوية التفاوضية، ونحن متمسكين بحقوقنا الوطنية.

وشدد القدوة، على ضرورة التمسك والاستمرار في النضال من أجل إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة، ونريد ان نحقق الاستقلال الوطني على حدود 1967،لأن هذا هو تغيير اللعبة الحقيقي وكل السنين الماضية انتهينا منها”.

وتابع، “الآن نحن نريد أن نناضل من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني المركزي، دون تسوية تفاوضية، ونحن نطالب العالم بدعم النضال الفلسطيني لتحقيق الاستقلال الوطني، وهناك الكثير من حول العالم تستطيع أن تدعم في هذا المجال”.