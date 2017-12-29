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"القسّام" تعلق لافتة ضخمة في غزة تحمل صورة جندي إسرائيلي أسير لديها

"القسّام" تعلق لافتة ضخمة في غزة تحمل صورة جندي إسرائيلي أسير لديها
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