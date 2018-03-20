القمة العربية تعقد في الرياض يوم 15 نيسان

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان يوم الثلاثاء إن القمة العربية ستعقد في الرياض يوم 15 أبريل نيسان وستبحث سبل الحيلولة دون حصول إسرائيل على مقعد دوري في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة أن الأمانة العامة تلقت إخطاراً رسمياً من حكومة المملكة السعودية بذلك، مشيراً إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتباراً من التاسع من أبريل(نيسان).

وقال الأمين العام إنه تم إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية.

وأعلنت الجامعة العربية هذا الشهر تأجيل القمة التي كانت مقررة في مارس آذار لأن موعدها يتعارض مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

ويتطلب الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي موافقة أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة.