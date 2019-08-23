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القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد اشتباكات مع قوات مدعومة إماراتيا

منشور 23 آب / أغسطس 2019 - 06:53
القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة عتق

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد اشتباكات مع قوات مدعومة إماراتيا

يتبع.. 

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