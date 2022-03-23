الكرملين: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا سيكون له عواقب خطيرة

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من خطورة إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف الناتو إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لو تمت سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن اصلاحها.

وقال بيسكوف في تصريح معلقا على تصريحات حول هذه المسألة: "سيكون هذا قرارا متهورا وخطيرا للغاية. يجري تنفيذ عملية عسكرية خاصة وأي تماس محتمل بين قواتنا العسكرية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب مفهومة ويصعب إصلاحها".

بدوره حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، من أن هذه الخطوة قد تؤدي صدام مباشر بين روسيا والناتو.

وأضاف لافروف أن المسؤولين البولنديين، الذين يعلنون عن الحاجة إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، معروفون بـ "تحركاتهم غير الاعتيادية" التي تهدف إلى إثارة "مشكلة كبيرة".