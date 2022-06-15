الكشف عن تصوير سيدات داخل الحمام في ماكدونالز في مصر

القت الاجهزة الامنية المصرية القبض على عامل نظافة ومسؤول كبير في احد سلسلة مطاعم ماكدونالز في الاسكندرية بتهمة تصوير النساء في حمام المطعم.

وقالت احدى الضحايا التي اكتشفت الجريمة وادعى نسرين حماد حشاد ان إنها كانت مع عائلتها في رحلة بمنطقة الساحل الشمالي قرب الإسكندرية، وفي طريق عودتهم للقاهرة توقفوا لطلب الطعام ودخول الحمام في فرع ماكدونالدز بالساحل الشمالي أمام قرية أمواج".

وقالت أن زوجة شقيقها دخلت الحمام أولا، فيما كانت تنتظر دورها في الخارج، حيث لاحظتا أن العامل المشتبه فيه واقف قرب باب الحمام، وينظفه كثيرا، ارتابتا في أمره.

وتابعت نسرين أن زوجة شقيقها وجدت هاتفا موضوعا قرب سلة المهملات بجوار قاعدة الحمام الذي تجلس عليه وفي وضع التصوير فصرخت.

وعندما دخلت نسرين، اكتشفت الكارثة وهي أن الهاتف الجوال يصور كل السيدات اللاتي يدخلن الحمام، فيما كان العامل ينتظر خروج كل ضحية ويدخل الحمام لأخذ الهاتف وحفظ التصوير وبدء تصوير جديد للضحية التالية.

وأوضحت أنهما تحفظتا على الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه فيه وحرصتا على إخبار أفراد عائلتهما الرجال الذين أمسكوا المتورط إلى حين حضور الشرطة.

هاتف العامل المتورط يضم ملفا كاملا وضخما من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها لسيدات بنفس الطريقة.

وكشفت أن هاتف المشتبه فيه يضم العديد من مقاطع الفيديو التي لم تستطع إحصائها بالضبط، لأنه كان يصور النساء والفتيات بنفس الطريقة يوميا.

ومن بين مقاطع الفيديو مقطع فيديو لطفلة رضيعة كانت والدتها تغير لها الحفاض داخل الحمام، والطفلة تشير بيدها للهاتف لأنها كانت ترى نفسها فيه ولكنها لا تستطيع الكلام.

وشددت نسرين على أن الشرطة ألقت القبض على المتهم ومساعد مدير فرع المطعم المذكور وحررت محضرا، بينما حضرت هي وزوجة شقيقها التي تم تصويرها في الحمام، كشهود إلى نيابة برج العرب بالإسكندرية.

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