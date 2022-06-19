الكوليرا تعود الى العراق

اعلن العراق الأحد، إصابة 13 شخصا بمرض الكوليرا، 10 منهم في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، إن مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية شخص 13 إصابة بالكوليرا في العراق، وسجلت 10 إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال).

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحفي الأحد من السليمانية، إنه تم تسجيل 10 إصابات بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي، مشيرا إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي إلى تسجيل حوالي 4 آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية خلال الأيام العشرة الماضية، وقال إن الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة، ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

ويؤدي مرض الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ، ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنويا بين 1.3 مليون و4 ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.