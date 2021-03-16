الكويت: التحقيق مع 38 نائبا

بدأت النيابة العامة الكويتية، التحقيق مع 38 نائبا احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية بعد ان تسلمت ملفا من وزارة الداخلية بإحالتهم الى التحقيق

وحسب صحيفة "القبس" ستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.

إحالة 38 نائباً حالياً في مجلس الأمة إلى النيابة، احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، ولم يلتزموا بالتباعد مما ساهم في انتشار فيروس كورونا. pic.twitter.com/NjudqKJ9aL — المجلس (@Almajlliss) March 16, 2021

وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".

ابطال عضوية نائب

والاحد حسمت المحكمة الدستورية في الكويت، الجدل الدائر حول عضوية النائب بدر الداهوم، حيث قضت بإبطال عضويته بمجلس الأمة، وحكمت بإعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة لاختيار بديل عنه، لشغل هذا المقعد الانتخابي.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول (بدر الداهوم) قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو/حزيران 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطاته، وكل من أُدين بحكم نهائي بالإساءة أو المساس بالأمير، سيتم حرمانه من الانتخاب والترشح في انتخابات مجلس الأمة.