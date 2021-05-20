الكويت: "نصاب سناب شات" احتال على 30 امرأة وسلبهن أموالهن مدعيا "الشيخة"

كشف الامن الكويتي تفاصيل جديدة حول المحتال المعروف بـ"نصاب سناب شات"، والذي انتحل صفة شيخ في الاسرة الحاكمة للايقاع بالنساء والاستيلاء على أموالهن، وانتهى به المطاف أخيرا في قبضة العدالة

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية الجمعة، ان الشخص المعتقل على خلفية القضية هو في العقد الرابع من العمر، وكان "يقوم بانتحال صفة شيخ ويستدرج ضحاياه من النساء كبار السن ويقوم بالنصب والاحتيال عليهن من خلال بيعهن الوهم بمشاريع عقارية وشقق وشاليهات في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية قولها ان "رجال مباحث الجابرية وصلتهم معلومة عن شخص مسجل خطر وعليه قضايا نصب واحتيال وانتحال شخصية شيخ ويقوم باستدراج ضحاياه عبر موقع -انستغرام- و-سناب شات- وبعدها يقوم بإقناعهم بالمشاريع لمنحه اقرار دين بمبالغ تصل الى 50 الف (دينار- ما يعادل نحو 170 ألف دولار) وما فوق".

وأضافت المصادر ان هذا الشخص "قام بالنصب ما يقارب 30 امرأة وسحب مبالغ مالية (كاش) منهن تفوق النصف مليون دينار (نحو 1.6 مليون دولار) مستغلا علاقاته مع بعض الشخصيات".

وتابعت انه "كان يقوم بتصوير بعض المنازل الكشخة (الفارهة) والشاليهات والشقق بهم مدعيا انه من اشهر تجار العقار في البلاد، الامر الذي اوهم ضحاياه انه فعلا من اصحاب المال".

نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والإستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش pic.twitter.com/dGIdLjv1Ty — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 19, 2021

وبينت المصادر أن "المواطن النصاب .. اتضح انه مسجل عليه قضايا عده جنائية وصادر بحقه احكام بالحبس، وتم ضبطه واحالته لجهة الاختصاص".

وكانت المحامية منى الأربش التي تولت رفع دعاوى قضائية ضد هذا الشخص نيابة عن بعض ضحاياه أعلنت في تغريدة على تويتر الخميس، نبأ سقوطه في قبضة الشرطة.

وكتبت في التغريدة التي نشرتها على حساب ”أمن ومحاكم“ بموقع تويتر: ”نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والاستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش“.