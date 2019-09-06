المحكمة الأوروبية تتخذت قرارا مهما لصالح حركة حماس

قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف الشولي أن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب.

وتابع بأنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و 2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس-عزالدين القسام على قوائم الإرهاب، حكمت المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس بما فيها حماس -عزالدين القسام.

ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها.

كما أن الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، والتي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية .

وعن أهمية القرار، قال المحامي الشولي من باريس لـ"عربي21" إن "حركة حماس هي من رفع القضية بالطعن على القرارات، والقرار مهم، حيث إنه يلغي هذه القرارات، ومن خلال العديد من القضايا المشابهة فإن الرفع عن القوائم يحتاج إلى نفس طويل وطعون متتالية على قرارات المجلس، التي قد يتم إعادة إصدارها يتم بناء على العديد من الاعتبارات قد يكون منها اعتبارات سياسية".