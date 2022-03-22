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المخابرات الاوكرانية فشلت في قتل بوتين وتعيين البديل

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 06:22
ألكسندر بورتنيكوف
ألكسندر بورتنيكوف

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، معلومات مخابراتية أوكرانية مثيرة بشأن رغبة قيادات روسية في التخلص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع العقوبات واستعادة العلاقات مع الغرب.

وزعمت المخابرات الأوكرانية، أن النخب الروسية، مذعورة من العقوبات التي فُرضت على روسيا، ودبرت مؤامرة لتسميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعيين رئيس جديد، يعيد العلاقات التجارية مع الغرب.

ووفقًا للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، بدأت مجموعة من النخب الروسية بالتخطيط لعزل بوتين من منصبه، لأنهم يشعرون بالغضب من تأثير غزو أوكرانيا على الاقتصاد الروسي الذي تضرر بشدة جراء فرض العقوبات

وتقول المخابرات الأوكرانية، أن ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هو الرجل الذي وقع عليه الاختيار، ليحل محل بوتين.

وادعت المخابرات الأوكرانية، أن بورتنيكوف،وبعض القيادات المؤثرة الأخرى من النخبة الروسية يفكرون في خيارات مختلفة لإزاحة بوتين من السلطة، ولا يتم استبعاد التسمم أو إعلان المرض المفاجئ.

وزعمت الصحيفة البريطانية، تدهور العلاقات بين بورتنيكوف وبوتين، خلال الثلاثة أسابيع الماضية 

 

كلمات دالة:Alexander Bortnikovبورتنيكوفبوتين

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