المسماري: هناك حرب تدار ضد الجيش الليبي في ملف الانتخابات

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري

دعا الناطق باسم الجيش الوطني الليبي جميع العسكريين إلى التسجيل في سجلات الناخبين استعدادا للانتخابات المرتقبة قبل نهاية 2018 منوها بإدارة حرب ضد الجيش في ملف الانتخابات

وقال الناطق الرسمي أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في بنغازي، إن "القيادة العامة وقيادات القوات المسلحة الليبية ترحب بإجراء الانتخابات.. هناك حرب تدار ضد الجيش بكل الوسائل المتاحة، خاصة في موضوع الانتخابات.. على جميع العسكريين أن يسجلوا فيها، خاصة الانتخابات الرئاسية"، مشددا على أنه يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي.

من جانب آخر، تطرق المسماري إلى بسالة الجيش في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي والقضاء على الإرهاب، "القوات الليبية المسلحة خاضت الحرب على الإرهاب من أسوار بنينا إلى أخريبيش، وقدمت فيها أكثر من 5500 شهيد وآلافا من مبتوري الأطراف لأجل تحرير وتطهير مدينة بنغازي"، ولفت المسماري إلى أن القوات لا تزال، بشكل عام، تخوض المعارك ضد الإرهاب، "رصدنا جميع التحركات والعناصر الإرهابية، من يقف وراء داعش هو ظاهر لدينا، والوضع العام لدى القوات المسلحة ممتاز".

وحول الوضع في مدينتي درنة وسرت، أوضح المسماري أن قوات الجيش لا تزال متواجدة في مواقعها حول مدينة درنة ووفقا للخطة الموضوعة، مؤكدا أن غرفة عمليات سرت الكبرى لا تزال تقوم بمطاردة فلول داعش في مناطق جنوب شرق مدينة سرت من حين لآخر.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد رحبت أواخر الشهر الماضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة استعداد الجيش لتأمينها.