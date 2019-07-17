الملك سلمان يستضيف ذوي ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا

قالت وكالة الانباء السعودية "واس" الاربعاء، ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا الهجمات الارهابية التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا واسفرت عن مقتل 50 شخصا.

واوضحت الوكالة ان الاستضافة لأداء فريضة الحج هذا العام تاتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً".

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج عبداللطيف آل الشيخ أن "استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية".

وأكد أن "الوزارة ستعمل عاجلاً لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بقدومهم وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة".

