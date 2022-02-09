الملك سلمان يصدر قرارا عاجلا يتعلق بزوجة إعلامي لبناني

استجاب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لنداء استغاثة وجهه اعلامي لبناني، لعلاج زوجته من مرض السرطان في السعودية.

وأصدر العاهل السعودي، قرارا عاجلا، بالموافقة على علاج زوجة الإعلامي المهتم بالشأن الخليجي، طارق أبو زينب، ونقلها إلى المستشفى التخصصي بالرياض، والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل توفير العلاج لها.

وكان الإعلامي اللبناني، قد أرسل نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة.

بدوره، عبر أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على هذا الموقف.

نداء استغاثة من #لبنان ويد كريمة أجابته من #الرياض عاصمة مملكة الإنسانية،فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عزوجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم..

الله كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة .. ياارب pic.twitter.com/GYw6VrBxrO — طارق ابوزينب - الخطاب Tarek Abou Zeinab (@tareklebanon1) February 7, 2022

وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".

وتابع: "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة".

وأثار موقف الملك السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في المملكة، حيث قام السعوديون بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها.