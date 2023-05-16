الملك سلمان يعفي اميرا من منصبه

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز امرا ملكيا باعفاء احد افراد العائلة المالكة من منصبه كمحافظ لمدينة في المملكة

وقالت وكالة الانباء السعودية انه بناءا على اوامر ملكية اعفى الامير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، من منصبه كمحافظ الدرعية

واشارت المصادر وفق الاوامر الملكية "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، ... وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة... أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى صاحب السمو الأمير / أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما اعفت الاوامر الملكية السعودية فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه وتم تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى، واشارت الاوامر الى تكليف الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

واعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه وتم استبداله بـ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.