الناتو ينأى بنسفه عن مقترح جدلي لمسؤول بالحلف حول انهاء حرب اوكرانيا

نأى حلف شمال الاطلسي "الناتو" بنفسه الخميس، عن مقترح طرحه مسؤول كبير في الحلف، ويقضي بتنازل اوكرانيا عن اراض لروسيا في مقابل انهاء الحرب وضمها الى التكتل العسكري.

والخميس، اكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ان موقف الناتو الداعم بالمطلق لاوكرانيا لم يتغير، والذي يعتبر ان الاوكرانيين هم وحدهم من من يمكنهم تقرير الحلول المقبولة للصراع.

وقال ستولتنبرغ ان تقرير التوقيت والظروف والحلول المقبولة على طاولة المفاوضات هو امر عائد للاوكرانيين وحدهم.

على صعيد اخر، أكد أمين عام الناتو، أن الحلف لا يرى داعيا لإعادة ترتيب قواته النووية في ضوء عدم ملاحظته اي تغييرات مماثلة من الجانب الروسي.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت الاربعاء، عن المقترح الذي تقدم به ستيان يينسين رئيس مكتب الأمين العام للناتو ان اعضاء الحلف، وقوبل بغضب شديد في اوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن يينسين قوله الاسبوع الماضي انه اقترح تنازل كييف عن قسم من اراضيها لروسيا، في اطار صفقة تقضي بوضع نهاية للحرب المستمرة في اوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، وقبول عضوية هذا البلد في الناتو.

واكد المسؤول الكبير في النتو ان ما يتحدث عنه هو مجرد فكرة، مؤكدا ان الامر يظل في النهاية مرتبطا بقرار اوكرانيا وبالمطالب والشروط التي تراها مناسبة في اي مفاوضات.

واضاف ان الحلف سيقبل في المحصلة باي اتفاق سلام تقبله اوكرانيا، مشيرا الى ان التكتل العسكري الغربي يجري حاليا نقاشا ضمن دوائره الدبلوماسية حول وضع اوكرانيا في المرحلة التي ستتلو انتهاء الحرب.

وعلى صعيدها، ردت كييف بغضب على مقترح مسؤول الناتو، حيث وصفه كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بانه "مثير للسخرية"، ويعني قبول اوكرانيا بالهزيمة ونقل النزاع الى الاجيال القادمة.

ومن الواضح ان المقترح المثير للجدل يشير الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، والمناطق الاربع (لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون) التي سيطرت عليها في شرق وجنوب اوكرانيا العام الماضي.

وتؤكد موسكو انها لن تقبل تحت اي ظرف باي حل يعيد هذه الاراضي الى اوكرانيا.