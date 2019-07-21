"النهضة" تصادق على ترشيح الغنوشي بالانتخابات التشريعية بتونس

قال المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، السبت، إن الحركة صادقت على ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف الخميري، في تصريح للأناضول، أن اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة صادق، السبت، في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية.

وتنطلق الاثنين مرحلة قبول الترشيحات لتلك الانتخابات.

واعتبر أنه من الضروري اليوم أن ترشح الأحزاب السياسية في تونس أبرز قياداتها لـ"تجسيد الممارسة الديمقراطية".

وكانت "النهضة" أعلنت، الثلاثاء، احتمال أن يترشح الغنوشي للانتخابات التشريعية.

وأجرت الحركة، في حزيران/ يونيو الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة) المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.

وحزب حركة "النهضة" هو الأكثر تمثيلا في البرلمان الحالي، بـ68 نائبا من أصل 217.

وإضافة إلى الانتخابات التشريعية، تشهد تونس، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، دورا أول من انتخابات رئاسية.

وأعلنت "النهضة"، في حزيران/ يونيو الماضي، أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

وشددت "النهضة" في الوقت نفسه على أن إمكان اقتراح مرشح آخر من داخل الحركة أو خارجها "ما يزال واردا".‎‎