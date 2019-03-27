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"النواب الأردني" يطالب بوقف شراء الغاز من إسرائيل

"النواب الأردني" يطالب بوقف شراء الغاز من إسرائيل
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