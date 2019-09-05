النيابة المصرية تقرر تشريح جثة عبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي

في وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة عبد الله، البالغ من العمر 25 عاما.

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الخميس، إن النيابة قررت تشريح جثة عبد الله النجل الأصغر لمرسي، والذي توفي الأربعاء، إثر أزمة قلبية.

وأضاف عبد المقصود أن “جثمان عبد الله مرسي الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة بدأت إجراءات نقله إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة) تنفيذا لقرار النيابة العامة”.

وأوضح أن موعد الدفن غير واضح بعد، و”كل شيء مرتبط بالتشريح وقرار النيابة”.

وحول قرار التشريح، قال المحامي “منذ وفاة نجل الرئيس الراحل ونحن نمر بإجراءات، ونأمل في إنهائها، خاصة أن الأسرة نفت وجود شبهة جنائية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة عبد الله، البالغ من العمر 25 عاما.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.

