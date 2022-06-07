الهند ترفض تقديم اعتذار رسمي عن الإساءة للنبي محمد

رفضت السلطات الهندية، تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين، معتبرة أن التغريدات والتصريحات المسيئة لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة.

وانتقدت وزارة الخارجية الهندية تصريحات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب التصريحات المسيئة للنبي محمد، من قبل اثنين من موظفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باجشي، إن الهند ترفض رفضا قاطعا “التعليقات غير المبررة وضيقة الأفق” الصادرة عن أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرا إلى أن نيودلهي تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان، وفق تعبيره.

وأضاف: “التغريدات والتعليقات التي تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين. وهي لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء حكومة الهند”.

وأشار إلى أن السلطات الهندية، اتخذت إجراءات قوية ضد الأفراد المسيئين من قبل الهيئات ذات الصلة، حيث قام حزب بهاراتيا جاناتا بإيقاف كل من المتحدث باسمه الوطني نوبور شارما، ورئيس وحدة دلهي الإعلامي للحزب نافين جيندال بسبب تعليقاتهم

تعرب الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء النبي #محمد صلى الله عليه وسلم. pic.twitter.com/LcHq6y2tW1 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) June 5, 2022

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