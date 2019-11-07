منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 02:46 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند شاهد: ناهد السباعي تودع الصيف بجلسة تصوير (استوائية) (سيدة الأرض الفلسطينية) تختار لطيفة التونسية شخصية العام الفنية في موقع التصوير: زوجة خالد سليم و ابنتيه يحتفلون بعيد ميلاده الولايات المتحدة: اتهام 3 اشخاص بالتجسس على مستخدمي تويتر لصالح السعودية شقيقة البغدادي وأسرتها عاشوا كلاجئين بوثائق مزورة بسوريا Loading content ...