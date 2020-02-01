الولايات المتحدة.. اعتقال رجل يشتبه بقيادته جماعة عراقية مرتبطة بـ"القاعدة"

أعلن مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة أن رجلا متهما بقتل ضابطي شرطة خلال قيادته جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في مدينة الفلوجة العراقية اعتقل في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وذكر بيان للسلطات القضائية في أريزونا، أن علي يوسف أحمد النوري (42 عاما) مطلوب في العراق بتهمة قتل ضابطي شرطة عمدا عام 2006.

وأوضح البيان أن قاضيا عراقيا أصدر مذكرة اعتقال بحق النوري، وأن الحكومة العراقية وجهت لوزارة العدل الأمريكية طلبا بتسليمه، مؤكدة أن النوري كان زعيما لجماعة مرتبطة بـ"القاعدة" في الفلوجة خططت لعمليات ضد الشرطة.

وسعت وزارة العدل لإصدار أمر اعتقال بحق النوري، ونقل الرجل إلى مركز احتجاز في فينيكس يوم الخميس.

وأضاف البيان أن النوري مثل أمام قاض اتحادي في فينيكس أمس الجمعة، في إطار إجراءات تسليمه إلى العراق، مشيرا إلى أن التفاصيل المذكورة في الشكوى العراقية هي اتهامات لم تثبت بعد في المحكمة.

وأوضح البيان أن تسليم النوري يحتاج إلى موافقة محكمة أمريكية، وأن وزير الخارجية الأمريكي سيقرر بعدها ما إذا كان سيسلمه إلى العراق.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن موعد دخول النوري الولايات المتحدة أو مدة إقامته في فينيكس.